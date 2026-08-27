Guangshen Railway veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guangshen Railway stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,40 Milliarden CNY – ein Plus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangshen Railway 7,07 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at