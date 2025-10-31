Guangxi Beisheng Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guangxi Beisheng Pharmaceutical gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Guangxi Beisheng Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 890,6 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at