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30.04.2026 06:31:29
Guangxi Beisheng Pharmaceutical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Guangxi Beisheng Pharmaceutical hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent auf 938,4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 896,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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