Guangxi Beisheng Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guangxi Beisheng Pharmaceutical hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangxi Beisheng Pharmaceutical ein EPS von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangxi Beisheng Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,31 Milliarden CNY im Vergleich zu 947,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at