30.03.2026 06:31:29

Guangxi Fenglin Wood Industry Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Guangxi Fenglin Wood Industry Group lud am 28.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangxi Fenglin Wood Industry Group -0,090 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 507,6 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 435,7 Millionen CNY.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,110 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,110 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Guangxi Fenglin Wood Industry Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,70 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -15,86 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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