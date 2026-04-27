Guangxi Fenglin Wood Industry Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Guangxi Fenglin Wood Industry Group hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 326,3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 320,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at