Guangxi Fenglin Wood Industry Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangxi Fenglin Wood Industry Group hat sich am 22.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangxi Fenglin Wood Industry Group -0,010 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 462,9 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 453,5 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at