Guangxi Fenglin Wood Industry Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guangxi Fenglin Wood Industry Group hat am 25.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Guangxi Fenglin Wood Industry Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 478,4 Millionen CNY, gegenüber 540,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,48 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at