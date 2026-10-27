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27.10.2026 06:31:29
Guangxi Fenglin Wood Industry Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Guangxi Fenglin Wood Industry Group hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 433,0 Millionen CNY – eine Minderung von 9,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 478,4 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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