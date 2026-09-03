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03.09.2026 06:31:29
Guangxi Guidong Electric Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Guangxi Guidong Electric Power hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 814,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,05 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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