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27.04.2026 06:31:29
Guangxi Guidong Electric Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Guangxi Guidong Electric Power hat am 25.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangxi Guidong Electric Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 872,7 Millionen CNY im Vergleich zu 822,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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