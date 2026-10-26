Guangxi Guidong Electric Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Guangxi Guidong Electric Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,11 CNY. Im letzten Jahr hatte Guangxi Guidong Electric Power einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie eingefahren.

Guangxi Guidong Electric Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 998,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at