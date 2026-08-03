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03.08.2026 06:31:29
Guangxi Guiguan Electric Power: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Guangxi Guiguan Electric Power präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guangxi Guiguan Electric Power 0,080 CNY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,05 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guangxi Guiguan Electric Power einen Umsatz von 2,09 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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