Guangxi Guiguan Electric Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guangxi Guiguan Electric Power hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangxi Guiguan Electric Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,18 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,52 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at