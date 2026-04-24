Guangxi Guiguan Electric Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guangxi Guiguan Electric Power hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2,66 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Guangxi Guiguan Electric Power 1,92 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at