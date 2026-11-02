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02.11.2026 06:31:29
Guangxi Guiguan Electric Power zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Guangxi Guiguan Electric Power hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 3,03 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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