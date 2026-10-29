Guangxi Liuzhou Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Guangxi Liuzhou Pharmaceutical hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,47 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangxi Liuzhou Pharmaceutical 0,540 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 5,62 Milliarden CNY gegenüber 5,46 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at