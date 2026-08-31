Guangxi Liuzhou Pharmaceutical legte Quartalsergebnis vor

Guangxi Liuzhou Pharmaceutical präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 CNY, nach 0,380 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,15 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 4,97 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at