Guangxi Nanning Waterworks hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Guangxi Nanning Waterworks hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Guangxi Nanning Waterworks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 651,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 648,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at