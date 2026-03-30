Guangxi Nanning Waterworks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangxi Nanning Waterworks gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,050 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal hat Guangxi Nanning Waterworks 620,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 619,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,110 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,47 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,50 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at