01.05.2026 06:31:29

Guangxi Nanning Waterworks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangxi Nanning Waterworks äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 546,1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guangxi Nanning Waterworks einen Umsatz von 541,4 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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