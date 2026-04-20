Guangxi Radio and Television Information Networ A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guangxi Radio and Television Information Networ A hat sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Guangxi Radio and Television Information Networ A 948,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 261,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 262,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at