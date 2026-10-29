Guangxi Radio and Television Information Networ A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Guangxi Radio and Television Information Networ A hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Guangxi Radio and Television Information Networ A ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CNY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 492,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,09 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at