Guangxi Wuzhou Communications gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Guangxi Wuzhou Communications präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,98 Prozent auf 391,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 425,9 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at