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27.04.2026 06:31:29
Guangxi Wuzhou Communications: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Guangxi Wuzhou Communications ließ sich am 25.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangxi Wuzhou Communications die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,120 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Guangxi Wuzhou Communications im vergangenen Quartal 335,9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangxi Wuzhou Communications 406,7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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