03.04.2026 06:31:29

Guangxi Wuzhou Zhongheng Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangxi Wuzhou Zhongheng Group präsentierte in der am 31.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,120 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Guangxi Wuzhou Zhongheng Group mit einem Umsatz von insgesamt 303,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,82 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,110 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangxi Wuzhou Zhongheng Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Guangxi Wuzhou Zhongheng Group im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 22,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,74 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,25 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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