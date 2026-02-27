Guangzhou Anyka Microelectronics A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Guangzhou Anyka Microelectronics A präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,15 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Guangzhou Anyka Microelectronics A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 157,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,360 CNY. Im Vorjahr waren -0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 536,96 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Guangzhou Anyka Microelectronics A einen Umsatz von 526,12 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at