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31.08.2026 06:31:29
Guangzhou Automobile Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Guangzhou Automobile Group A hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Guangzhou Automobile Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 26,27 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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