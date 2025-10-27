Guangzhou Automobile Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Guangzhou Automobile Group A hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,18 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,63 Prozent auf 24,32 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Automobile Group A 28,49 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at