27.10.2025 06:31:29
Guangzhou Automobile Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Guangzhou Automobile Group A hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,18 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,140 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,63 Prozent auf 24,32 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Automobile Group A 28,49 Milliarden CNY umgesetzt.
