Guangzhou Automobile Group A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guangzhou Automobile Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,44 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,070 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,38 Prozent auf 29,61 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,850 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Automobile Group A ein EPS von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Guangzhou Automobile Group A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94,73 Milliarden CNY im Vergleich zu 105,28 Milliarden CNY im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,661 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 92,48 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at