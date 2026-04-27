Guangzhou Baiyun Electric Equipment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Guangzhou Baiyun Electric Equipment lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guangzhou Baiyun Electric Equipment ein EPS von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 974,0 Millionen CNY – ein Plus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangzhou Baiyun Electric Equipment 969,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at