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28.08.2026 06:31:29
Guangzhou Baiyun Electric Equipment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Guangzhou Baiyun Electric Equipment lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Baiyun Electric Equipment 0,090 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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