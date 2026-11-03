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03.11.2026 06:31:28
Guangzhou Baiyun International Airport: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Guangzhou Baiyun International Airport hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,150 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,45 Prozent auf 2,14 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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