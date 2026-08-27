Guangzhou Baiyun International Airport informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guangzhou Baiyun International Airport veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangzhou Baiyun International Airport im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,08 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,099 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,03 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at