Guangzhou Baiyun International Airport: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Baiyun International Airport hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,16 CNY gegenüber 0,130 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,26 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guangzhou Baiyun International Airport einen Umsatz von 1,82 Milliarden CNY eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,050 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,98 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at