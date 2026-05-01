Guangzhou Development Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Guangzhou Development Group A hat am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guangzhou Development Group A ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangzhou Development Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,69 Milliarden CNY im Vergleich zu 10,81 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at