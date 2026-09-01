Guangzhou Development Group A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Development Group A veröffentlichte am 30.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im letzten Jahr hatte Guangzhou Development Group A einen Gewinn von 0,340 CNY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent auf 13,80 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at