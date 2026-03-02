02.03.2026 06:31:29

Guangzhou Fangbang Electronics A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guangzhou Fangbang Electronics A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,98 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,650 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 103,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,300 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Guangzhou Fangbang Electronics A 357,64 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 344,07 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

