Guangzhou Guanggang Gases and Energy A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Guangzhou Guanggang Gases and Energy A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Guangzhou Guanggang Gases and Energy A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 726,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 566,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at