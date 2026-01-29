29.01.2026 06:31:29

Guangzhou Guanggang Gases and Energy A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guangzhou Guanggang Gases and Energy A hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 703,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 605,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,220 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Guangzhou Guanggang Gases and Energy A im vergangenen Geschäftsjahr 2,42 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A 2,10 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,217 CNY und einen Umsatz von 2,61 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

