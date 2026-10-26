Guangzhou Guanggang Gases and Energy A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Guanggang Gases and Energy A hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,12 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Guanggang Gases and Energy A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 785,4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A einen Umsatz von 606,6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at