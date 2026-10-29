Guangzhou Guangri Stock: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guangzhou Guangri Stock hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangzhou Guangri Stock in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,74 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,70 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at