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01.05.2026 06:31:29
Guangzhou Guangri Stock legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Guangzhou Guangri Stock veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,73 Prozent auf 1,36 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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