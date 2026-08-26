Guangzhou Guangri Stock: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Guangzhou Guangri Stock äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,65 Prozent auf 1,76 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,87 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at