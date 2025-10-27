Guangzhou Guangri Stock stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guangzhou Guangri Stock äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,360 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,70 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangzhou Guangri Stock 1,73 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at