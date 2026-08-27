Guangzhou Hexin Instrument A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Guangzhou Hexin Instrument A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 CNY gegenüber -0,150 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangzhou Hexin Instrument A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,6 Millionen CNY im Vergleich zu 20,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at