Guangzhou Jet Bio-Filtration A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Guangzhou Jet Bio-Filtration A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Guangzhou Jet Bio-Filtration A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Guangzhou Jet Bio-Filtration A im vergangenen Quartal 147,5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangzhou Jet Bio-Filtration A 130,0 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at