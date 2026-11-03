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03.11.2026 06:31:28
Guangzhou Jet Bio-Filtration A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Guangzhou Jet Bio-Filtration A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Guangzhou Jet Bio-Filtration A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Guangzhou Jet Bio-Filtration A im vergangenen Quartal 147,5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangzhou Jet Bio-Filtration A 130,0 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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