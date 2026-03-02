Guangzhou Jet Bio-Filtration A präsentierte Quartalsergebnisse

Guangzhou Jet Bio-Filtration A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Guangzhou Jet Bio-Filtration A 167,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 167,8 Millionen CNY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,350 CNY. Im Vorjahr hatte Guangzhou Jet Bio-Filtration A 0,520 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 565,36 Millionen CNY, während im Vorjahr 555,28 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

