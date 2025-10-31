Guangzhou Jiacheng International Logistics A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guangzhou Jiacheng International Logistics A hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 260,3 Millionen CNY, gegenüber 319,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,63 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at