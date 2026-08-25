Guangzhou Jiacheng International Logistics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangzhou Jiacheng International Logistics A hat am 22.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 311,6 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 21,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 398,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at